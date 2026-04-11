Am 17. April in Pfalzfeld „Resis Blutspendeaktion“ soll Leben retten Mirko Bernd 11.04.2026, 06:28 Uhr

i Das Plakat für "Resis Blutspendeaktion" am 17. April. Stefan Wiechert

Dass die kleine Resi aus Hausbay mit nicht einmal zwei Jahren gehen musste, soll nicht umsonst gewesen sein – das wünschen sich ihre Eltern. Eine Aktion in Gedenken an Resi soll helfen, Leben zu retten und die Forschung an HLH unterstützen.

Resi Wiechert benötigte in ihrer Behandlung mehr als 60 Bluttransfusionen, eine davon notfallmäßig, die innerhalb weniger Minuten transfundiert werden musste. „Für jede dieser Spenden waren wir mehr als dankbar, dass es Menschen gab, die bereit waren, ihr Blut zu spenden.







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