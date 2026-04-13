Kein Fährbetrieb über Rhein
Reparatur des Fähranlegers Boppard dauert wohl Monate
Am Donnerstag, 19. März, rammte ein Tankmotorschiff am Morgen den Fährsteg.
Am Donnerstag, 19. März, rammte ein Tankmotorschiff am Morgen den Fährsteg.
Daniel Rühle

Betonbrüche, Schutt und ein verbogenes Geländer – Der Fähranleger in Boppard ist nach dem Unfall eines Tankmotorschiffs weiterhin außer Betrieb. Hinter den Kulissen laufen Reparaturvorbereitungen – und auch die Ermittlungen dauern an.

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Noch immer steht der Fährverkehr zwischen Boppard und Filsen still. Wann Autos wieder über den Rhein transportiert werden können, ist weiterhin unklar. Nach Angaben der Stadt Boppard dürfte es noch mehrere Monate dauern, bis der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

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