Regisseur diskutiert in Simmern über seinen neuen Film

Die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern stehen vor der Tür. Doch auch im regulären Programm des Pro-Winzkinos gibt es regelmäßig Glanzlichter. So auch jetzt beim Besuch von Regisseur Robert Krieg.

Bei aller Vorbereitung auf die Heimat Europa Filmfestspiele vom 8. bis zum 23. August in Simmern läuft das „normale“ Kinoprogramm weiter. So begrüßte kürzlich Peter Huth vom Pro-Winzkino den Regisseur Robert Krieg, der in Simmern seinen neuen Film „Trotz Alledem“ persönlich vorstellte.

Krieg war nicht zum ersten Mal zu Gast im Simmerner Kino. Und nicht zum ersten Mal galt sein filmischer Fokus Frauen. Nachdem er bereits 2018 in Rojava im Nordosten Syriens einen Film über die Rolle der Frauen beim Streben nach Demokratie gedreht hatte, widmete er ihnen auch sein neuestes Werk „Trotz Alledem“.

Die Frauen in Rojava verbreiten Hoffnung – inmitten von Ruinen, Bedrohung und Entbehrung. Sie gründen Dörfer, unterrichten Kinder, bauen Werkstätten. Robert Krieg zeigt ihren Alltag, ihren Mut im Kampf ums Überleben in einer Region, die weltweit kaum Beachtung findet. Mit den Kinozuschauern sprach er über seinen Film.