Eiserne Hochzeit feiern die Eheleute Regina und Helmut Klingel aus Laufersweiler. An diesem Mittwoch vor 65 Jahren schlossen sie vor dem Standesamt im Kirchberger Rathaus den ewigen Bund fürs Leben. Die kirchliche Trauung fand dann drei Tage später, am 24. Mai 1960, in der evangelischen Kirche in Sohren statt.

Beim Michelsmarkt 1957 in Sohren hatten sich die jungen Leute ineinander verliebt und wurden ein Paar. Drei Jahre später heirateten sie. Die Jubilarin stammt aus Niedersohren und arbeitete, bis die Kinder kamen, als Hauswirtschafterin. Danach kümmerte sie sich liebevoll um die eigene Familie

Gefürchteter Handballer

49 Jahre lang war ihr Mann, der in Laufersweiler geboren wurde und aufgewachsen ist, bei den Felke-Möbelwerken, war zuerst in der Produktion und dann als Verlademeister im Versand tätig. Als Handballer war er beim eigenen Team unentbehrlich und bei seinen Gegnern gefürchtet. Zum Jubelfest gratulieren zwei Töchter, Schwiegersöhne, drei Enkel, zwei Urenkel, Verwandte und Freunde.