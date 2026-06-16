Wald und Wild im Klimawandel Regiejagd mit Pro Jagdkonzept: Bickenbach zieht Bilanz Philipp Lauer 16.06.2026, 18:00 Uhr

i Nach drei Jahren Regiejagd mit einem Unternehmen zieht die Gemeinde Bickenbach eine Bilanz zum Wildtierbestand und der Entwicklung der Naturverjüngung, hier auf einer Kalamitätsfläche. Philipp Lauer

2023 hat die Gemeinde Bickenbach das Unternehmen Pro Jagdkonzept mit der Jagd in der Oberjagd betraut. Nun hat die Gemeinde den Wildtierbestand mit Drohnen erfasst und stichprobenartig die Naturverjüngung im Wald untersucht, um eine Bilanz zu ziehen.

Seit drei Jahren hat die Gemeinde Bickenbach das Unternehmen Pro Jagdkonzept mit der Jagd in einem der beiden Jagdreviere betraut. Damit will die Gemeinde ihre waldbaulichen Ziele erreichen: die natürliche Verjüngung aller natürlich vorkommenden Baumarten ohne Schutzmaßnahmen, um den Gemeindewald zu einem klimastabilen Dauerwald umzuwandeln.







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