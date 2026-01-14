Demonstration in Boppard Redner fordern „Waldkraft statt Windkraft“ Charlotte Krämer-Schick 14.01.2026, 13:00 Uhr

i Urs Mergard aus Schöneberg war einer der Redner bei der Demonstration gegen den weiteren Ausbau der Windkraft im Hunsrück und der Region, die in Boppard stattfand. Marc Schenten

Seit einigen Wochen wird immer wieder zu Demonstrationen gegen einen weiteren massiven Ausbau von Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Naheland aufgerufen. Doch wer steckt hinter dem Protest? Und was kritisieren die Organisatoren?

Nicht nur am vergangenen Sonntag in Boppard, auch andernorts in der Region fanden in den vergangenen Wochen immer wieder Demonstrationen gegen den weiteren Ausbau der Windkraft statt. Doch wer steht eigentlich hinter diesem Protest? Und was beinhaltet die Kritik der Demonstrierenden?







