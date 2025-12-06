Rechnungshof sieht in Karmelitergebäude Negativbeispiel

In seinem Kommunalbericht nennt der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Sanierung des denkmalgeschützten Karmelitergebäudes in Boppard als ein Negativbeispiel in Sachen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Was sagt die Stadt zur Kostenentwicklung?
Lesezeit 3 Minuten
Dass die umfassende Sanierung des Karmelitergebäudes wesentlich teurer werden würde, als es die erste Planung vorsah, ist längst bekannt. Dass es wesentlich länger dauern würde, bis die Verwaltung das Rathaus wieder beziehen kann, ebenfalls. Bei einer Baustellenbesichtigung gaben Bürgermeister Jörg Haseneier und Angela Wolf, die zuständige Sachgebietsleiterin, ein Update zum Stand der Kostenentwicklung.