Insgesamt besuchen wieder mehr Kinder und Jugendliche die weiterführenden Schulen im Kreis. Doch die Entwicklung verläuft je nach Schulart unterschiedlich. Eine neue Schulentwicklungsplanung soll zeigen, wie sich der Bedarf künftig verändert.
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An den Schulen in Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises drücken wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche die Schulbank. Während die Zahlen über mehrere Jahre rückläufig waren, zeigt die Entwicklung inzwischen nach oben. Im aktuellen Schuljahr 2026/27 besuchen insgesamt 9523 Schüler die kreiseigenen Schulen.