Schülerzahlen im Wandel Realschulen plus legen im Rhein-Hunsrück-Kreis zu Monika Pradelok 20.11.2026, 15:00 Uhr

i Wie viele Schüler lernen künftig an den Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kreisverwaltung bei der Neuaufstellung ihrer Schulentwicklungsplanung. Symbolbild/dpa/Daniel Karmann. picture alliance / Daniel Karmann/dpa

Insgesamt besuchen wieder mehr Kinder und Jugendliche die weiterführenden Schulen im Kreis. Doch die Entwicklung verläuft je nach Schulart unterschiedlich. Eine neue Schulentwicklungsplanung soll zeigen, wie sich der Bedarf künftig verändert.

An den Schulen in Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises drücken wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche die Schulbank. Während die Zahlen über mehrere Jahre rückläufig waren, zeigt die Entwicklung inzwischen nach oben. Im aktuellen Schuljahr 2026/27 besuchen insgesamt 9523 Schüler die kreiseigenen Schulen.







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