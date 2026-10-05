„Wir haben weiterhin Anfragen“
Realschule Marienberg in Boppard hat neuen Schulleiter
Seit August 2026 ist Christian Wirtgen der neue Schulleiter der Bischöflichen Realschule Marienberg in Boppard.
Seit August 2026 ist Christian Wirtgen der neue Schulleiter der Bischöflichen Realschule Marienberg in Boppard.
Lara Kempf

Vor genau zwei Jahren wurde bekannt, dass die Bischöfliche Realschule Marienberg in Boppard 2030 geschlossen werden soll. Mit Christian Wirtgen hat die Einrichtung im Sommer jedoch noch einen neuen Schulleiter bekommen. Wir haben ihn interviewt.

Lesezeit 8 Minuten
Die Zukunft der Bischöflichen Realschule Marienberg in Boppard ist besiegelt. Bereits im September 2024 teilte der Schulträger, das Bistum Trier, mit, dass die Einrichtung 2030 geschlossen werden soll. Trotzdem hat die Schule mit Christian Wirtgen im August dieses Jahres noch einen neuen Schulleiter bekommen.
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