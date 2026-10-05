Vor genau zwei Jahren wurde bekannt, dass die Bischöfliche Realschule Marienberg in Boppard 2030 geschlossen werden soll. Mit Christian Wirtgen hat die Einrichtung im Sommer jedoch noch einen neuen Schulleiter bekommen. Wir haben ihn interviewt.
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Die Zukunft der Bischöflichen Realschule Marienberg in Boppard ist besiegelt. Bereits im September 2024 teilte der Schulträger, das Bistum Trier, mit, dass die Einrichtung 2030 geschlossen werden soll. Trotzdem hat die Schule mit Christian Wirtgen im August dieses Jahres noch einen neuen Schulleiter bekommen.