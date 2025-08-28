Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist aktuell auf mehrere Standorte verteilt. Und das Rathaus in Simmern ist in die Jahre gekommen. Doch wo werden die Mitarbeiter künftig arbeiten? Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl.

Wird in Simmern ein neues Rathaus gebaut? Wird der alte Gebäudekomplex in der Brühlstraße 2 saniert? Oder kommt sogar eine Mietlösung infrage? Diese Fragen wollen die Verantwortlichen möglichst noch in diesem Jahr klären. Fakt ist, dass die dezentrale Struktur – die VG-Verwaltung ist derzeit auf mehrere Standorte verteilt – spürbare Effizienzverluste und hohen Kommunikationsaufwand nach sich zieht. Insgesamt wird die Zusammenarbeit stark erschwert.

Mit Blick auf die abgeschlossene Fusion der beiden Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen, die gestiegenen Anforderungen an moderne Verwaltungsarbeit sowie die zunehmenden Instandhaltungsbedarfe der vorhandenen Gebäude ist in den vergangenen Monaten intensiv an einer zukunftsfähigen Lösung für die Unterbringung der Verwaltung gearbeitet worden. Ziel ist es, die gesamte Verwaltung an einem Standort zu bündeln, moderne Arbeitsbedingungen zu schaffen, Abläufe zu vereinfachen und langfristig wirtschaftlich zu handeln. Zunächst wurde eine Raumbedarfsermittlung durchgeführt, die sich auf eine zukünftige Mitarbeiterzahl am Standort bezieht. Diese Ermittlung berücksichtigt sowohl klassische Büroarbeitsplätze als auch Sonderfunktionen wie Besprechungsräume, Bürgerkontaktflächen, Sozial- und Nebenräume. Zudem wurden Anforderungen an moderne Arbeitsformen wie mobiles Arbeiten und digitale Ausstattung einbezogen.

Noch ist keine politische Entscheidung gefallen

Noch gibt es auf die eingangs gestellten drei Fragen noch keine politische Antwort. Drei Umsetzungsvarianten kommen in Betracht:

1 Erstens wird ein Neubau auf einem Grundstück, das ausreichend Fläche für eine eigenständige Projektentwicklung bietet, erwogen. Nach dem Abriss des ehemaligen Freizeitbades gibt es Überlegungen, dort ein Brauhaus und ein neues VG-Verwaltungsgebäude zu errichten. Diese Idee ist bei den Mitgliedern der Bauausschüsse der Stadt Simmern und der Verbandsgemeinde gut angekommen, nachdem Sebastian Bodensteiner, geschäftsführender Gesellschafter der Bodensteiner-Gruppe, in einer gemeinsamen Ausschusssitzung eine entsprechende Konzeptstudie vorgestellt hatte.

2 Zweitens wird eine Sanierung und Erweiterung des bestehenden Rathauses in der Brühlstraße 2 in Betracht gezogen. Dabei müsste allerdings die Verwaltung während der Bauzeit ausgelagert werden.

3 Drittens gilt es, ein Investorenangebot zu prüfen, das eine Anmietung von Räumlichkeiten im Innenstadtbereich vorsieht. Diese Lösung würde nach Einschätzung der VG-Verwaltung auch städtebauliche Impulse setzen und könnte durch private Investitionen realisiert werden.

Grundlage für die weitere Betrachtung bildet eine Machbarkeitsstudie, die 2014 durch die Kommunalbau Rheinland-Pfalz erstellt wurde. Diese Studie soll unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen aktualisiert werden. Ziel ist es, auf dieser Grundlage eine belastbare Bewertung der verschiedenen Optionen als Entscheidungsgrundlage zu ermöglichen. Ein Angebot des Büros HS-Plan – das ist das Nachfolgebüro der Kommunalbau – liegt vor; es kostet knapp 30.000 Euro. Der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss hat diesem Angebot zugestimmt. Weil es sich hierbei um eine außerplanmäßige Ausgabe handelt, muss auch der Haupt- und Finanzausschuss sein Okay geben. Bürgermeister Michael Boos soll die erforderlichen Schritte in die Wege leiten.

Die Gremien der VG sollen schrittweise über den Projektfortschritt informiert werden. Neben dem Bau- und Planungsausschuss werden auch der Haupt- und Finanzausschuss sowie der VG-Rat einbezogen. Eine gesonderte Vorlage mit einer differenzierten Darstellung der drei Varianten und einer Empfehlung der Verwaltung ist in Vorbereitung, kann aber aufgrund der aktuellen Datenlage noch nicht fertiggestellt werden. Die politische Beratung der Varianten ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Eine Grundsatzentscheidung über den weiteren Weg soll möglichst noch im Laufe des Jahres getroffen werden, um anschließend die konkrete Planung auf den Weg zu bringen.