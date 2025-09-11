Um mehrere Millionen Euro teurer schätzen die Planer die Baukosten für die Sanierung der Rheinufermauer und Umgestaltung der Rheinallee in Boppard. Das löste eine stundenlange und teils hitzige Debatte im Stadtrat aus.

Fast 27 Millionen Euro statt der ursprünglich geplanten 20 Millionen Euro (alle Beträge brutto) muss die Perle am Rhein für die Rheinufergestaltung berappen. Allein die Sanierung der Ufermauer wird nach neuesten Kalkulationen um circa 2,15 Millionen Euro teurer, die Kosten für die Freianlagen werden laut Kostenschätzung um 2,5 Millionen Euro steigen. Das sorgte für eine hitzige Debatte im Stadtrat – grundsätzlich infrage stellte das Projekt jedoch niemand.

Allein die Forderungen in Sachen Denkmalschutz bei der Ufermauer sorgen für geschätzte Mehrkosten von 650.000 Euro. „Diese Größenordnung ist ein ziemlicher Klopper für uns in Zeiten, in denen die Haushalte eh klamm sind“, eröffnete Umut Kurt (SPD) den Austausch zwischen Planer und Ratsmitgliedern. Kurt stieß sich insbesondere an den Mehrkosten für die Baubeschleunigung im Hinblick auf die Buga 2029. „Es war bekannt, wann die Buga stattfindet und dass zügig gearbeitet werden muss“, sagte Kurt. Bei der Bauzeitenplanung habe sich der kritische Pfad erst jetzt herausgestellt, erklärte daraufhin Frederik Weber vom beauftragten Ingenieurbüro C&E Consulting und Engineering.

War das eine Fehlplanung?

„War das eine Fehlplanung, dass jetzt 100 statt der ursprünglich geplanten 25 Prozent Rückverankerung nötig sind?“, fragte Thomas Schöberl (FWG). „Und wurde der Denkmalschutz in der ersten Planung nicht berücksichtigt?“ Handele es sich dabei nur um Wünsche und sei die Forderung, die Mauer wieder in ihren Urzustand zu versetzen, nachvollziehbar? „Die Annahme, 25 Prozent Rückverankerung wären ausreichend, war nicht ausreichend“, sagte Weber. Die statische Berechnung habe nun die 100 Prozent ergeben. Das aber sei dem Rat bereits im Januar mitgeteilt und in die Kostenrechnung eingestellt worden. Die Forderungen des Denkmalschutzes hingegen seien erst Mitte dieses Jahres entstanden, als die Träger öffentlicher Belange in die Planungen einbezogen wurden. „Ich kann nicht bewerten, ob das angemessen ist“, erklärte der Planer.

Stadtrat wünscht Rücksprache mit Denkmalschutz

Für nicht angemessen hält die Forderung indes Alexa Bach (CDU). „Die Mauer ist auch jetzt nicht im Ursprungszustand, und bisher hat kein Hahn danach gekräht“, sagte sie. Es sei ein großer Schritt von 25 auf 100 Prozent Rückverankerung. „Da hätte ich mir gewünscht, dass die Planer vom Worst-Case-Szenario ausgehen“, sagte Bach. Probleme mit den Vorgaben des Denkmalschutzes hatte auch Joachim Brockamp (BfB). „Da sollten wir noch einmal Rücksprache halten mit der Behörde“, schlug er vor, was Sandra Porz (SPD) bekräftigte. „Das sind Mehrkosten, die wir an anderer Stelle einsparen müssen“, sagte sie, für eine Mauer, deren Optik niemanden interessiere. „Es kann doch nicht sein, dass wir das dann am Pflaster absparen“, sagte Porz. Klaus-Georg Brager (Grüne) indes ist sich sicher, eine realistischere Kostenschätzung sei mit Blick auf die bereits sanierte Ufermauer unterhalb der Burg möglich gewesen.

„Man muss sich vorstellen, da muss irgendwo ein Sachbearbeiter sitzen und sagen: ,Das ist eine tolle Idee.’ Und an deser Unterschrift hängt dann ein zukunftsweisendes Projekt“, echauffierte sich Philipp Loringhoven (BfB). „Was uns der Denkmalschutz schon gekostet hat an Abermillionen Steuergeldern – und das in Zeiten knapper Kassen“, gab er zu bedenken. Markus Mono (Grüne) ist sich zudem sicher, dass die Kosten gerade in Bezug auf die Arbeiten von der Wasserseite aus völlig unkalkulierbar seien.

Rat fasst einstimmigen Beschluss, wie gespart werden soll﻿

Nach einer Debatte um die Möglichkeiten, an der Gestaltung der Freianlagen zu sparen, fand der Rat letztlich einstimmig einen Kompromiss. An einigen Stellen klang deutliche Kritik an.

Was bedeutet heller Asphalt?

„Was bedeutet heller Asphalt?“, fragte Philipp Loringhoven und ob man sich diesen Belag so vorstellen könne wie etwa den um das Koblenzer Schloss. Dabei handele es sich laut der Planer um einen sogenannten Possehl-Belag mit einer Kunstharzoberfläche. Dafür müssten 80 bis 90 Euro mehr pro Quadratmeter kalkuliert werden. Für den vorgesehenen Asphalt werde ein helles Korn genutzt und der Asphalt abgeschliffen, erklärte Landschaftsarchitekt Franz Reschke. Damit erzeuge man eine Oberfläche, wie sie etwa nach zehn Jahren der Abnutzung entstehe. Für diesen Arbeitsschritt müsse man 10 Euro pro Quadratmeter kalkulieren. „Asphalt abschleifen, damit er heller wird, und dafür Geld auszugeben, das ist herausgeschmissenes Geld für mich“, sagte Rudolf Bersch (CDU) dazu.

Warum wurde Großbaumverpflanzung für rund 376.000 Euro nicht gestoppt?

„Die Stadt hat mit dem Vergabestopp eine Reißleine gezogen, aber auch die Vergabe der Großbaumverpflanzung hätte gestoppt werden müssen“, sagte Markus Mono (Grüne). Man habe sich intensiv für einen vollumfänglichen Erhalt des Baumbestands eingesetzt und für Neupflanzungen statt Verpflanzung – die der Bauauschuss am 26. August für 376.237 Euro statt der veranschlagten 148.407 Euro vergeben hat. „Fast 1000 Bürgerinnen und Bürger haben eine Unterschriftenliste für den Erhalt der Bäume unterzeichnet.“

Wie war das noch mit dem Geländer?﻿

Nachdem der Stadtrat das Thema zuletzt ausführlich beraten und für ein Geländer mit vier waagerechten Holmen gestimmt hat – hielt sich die Begeisterung für den Vorschlag der Planer, aus Sicherheits- und Kostengründen auf senkrechte Stäbe zu wechseln, in Grenzen. Elias Werner (FDP) plädierte dennoch dafür, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Thomas Schöberl (FWG) pochte aus moralischen Gründen darauf – wenn auch letztlich ohne Erfolg. „Wir nehmen damit in Kauf, dass Kinder abstürzen können“, auch wenn die Stadt auf Versicherungsschutz vertrauen kann, habe man eine Verantwortung. „Sie dürfen innerstädtisch auf der B9 50 fahren und auf der Straße steht eine Kindergartengruppe. Da fahren sie ja auch nicht weiter 50 und sagen, ich darf ja hier.“

Warum lag Baugrunduntersuchung nicht vor?

Elias Werner (FDP) fragte, wie es sein könne, dass die Baugrunduntersuchung zum Zeitpunkt der Kostenschätzung nicht vorlag und die allgemeine Baupreissteigerung nicht gleich eingerechnet wurde. „Ich finde es schade, dass wir nun die Optik kaputtmachen, um Kosten zu sparen“, sagte er. Baupreissteigerungen könne man per se nicht in die Kostenberechnung aufnehmen, so Reschke. „Bauherrenseits kann das erfolgen, aber es ist nicht kalkulierbar. Die Kostenberechnung ist sauber erarbeitet. Selbst wenn man nur ein Jahr später baut, wird man die Kosten fortschreiben müssen. Die Baugrunduntersuchung hatten wir frühzeitig benannt, um eine Kostensicherheit zum Zeitpunkt der Kostenberechnung zu ermöglichen“, sagte der Landschaftsarchitekt. Um „Synergieeffekte“ für die Ufermauersanierung zu haben, wurde diese erst später beauftragt. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt mit konservativen Annahmen gearbeitet. Bauen im Bestand bedeutet aber auch immer, dass es Überraschungen gibt.“

Stehen die Kosten noch in einem Verhältnis?

„Was ist denn, wenn wir jetzt eine Einsparung beschließen und dann die Kosten wieder in so einem Rahmen auseinanderlaufen? Es fällt mir als Ortsvorsteher von Oppenhausen oben im Niederkirchspiel immer schwerer, diese Kosten zu rechtfertigen. Vor allem wenn bei uns oben die Straßen kaum noch zu befahren sind, weil kein Geld da ist, um sie instandzuhalten“, sagte Jörg Schuch (CDU-Fraktion). Er trage das Projekt aufgrund der Bedeutung der Rheinallee noch mit, aber das habe Grenzen. Auf diese Zahlen müsse man sich nun wirklich verlassen können, sagte dazu Bürgermeister Jörg Haseneier. „Wir überschätzen uns hier maßlos in Boppard mit den Bauvorhaben“, sagte Elias Werner zur Kostensteigerung. „Mich wundert, dass der eine oder andere etwas überrascht oder bestürzt war, was die Baukostensteigerung betrifft. Wir haben ja im Laufe der letzten Jahre gelernt, wie das läuft. Die Kosten für die Projekte haben sich in der Summe immer verdreifacht“, schilderte Valentin Bock (CDU) seine Sicht der Dinge.

Bleibt es bei 80 Prozent Förderung?

CDU-Ratsmitglied Rudolf Bersch betätigte sich in seiner bekannten Rolle und gab eine Prognose ab, wie teuer die Rheinallee am Ende werde, ohne sich zu sehr festzulegen: „Die 30 Millionen werden wir locker überspringen.“ Das sei für ihn jedoch nicht die „Gretchenfrage“ sondern: „Kriegen wir die 80 Prozent Förderung auch auf die erhöhten Kosten?“

„Wir haben einen Förderbescheid, der geht von roundabout 20 Millionen Euro Kosten aus. Daraufhin sind 80 Prozent Förderung bemessen worden und auf die entsprechenden Jahre dargestellt, weil natürlich auch der Fördergeber einen Haushalt hat“, sagte Bürgermeister Jörg Haseneier. Nach den Baukostensteigerungen habe man signalisiert, dass man eine Erweiterung des Förderantrags stellen wird. „Wir müssen heute Abend entscheiden, was wir mit dem Fördergeber besprechen müssen, dass der Förderbescheid auf diese Summe geändert wird. Sonst geht es nicht vorwärts.“

CDU-Ratsmitglied Josef Mayer brachte hier noch einen Aspekt ein. Er werde häufig angesprochen, warum man nicht die Ufermauer saniere und den Rest behutsam aufhübsche. „Dazu muss man sagen, die Ufermauer und das Geländer zu machen, kostet allein 6 Millionen Euro. Wenn sich die Gesamtbaukosten nachher auf 25 Millionen belaufen, bleiben der Stadt Kosten von 5 Millionen Euro. Das muss dem Bürger erklärt werden, nur die Mauer und das Geländer zu machen würde die Stadt teurer kommen, als das gesamte Bauprojekt“, sagte Mayer und verdeutlichte damit, wie sehr die Stadt bei diesem Vorhaben von der öffentlichen Hand gefördert werde.