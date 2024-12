Winzer aus Bacharach geehrt Randolf Kauer erhält renommierten Müller-Thurgau-Preis Thomas Torkler 27.12.2024, 12:00 Uhr

i Randolf Kauer ist stolz auf den Müller-Thurgau-Preis. Im Weingut Wasen in Ingelheim nahm er Urkunde und Pokal im Rahmen einer Feierstunde entgegen. Werner Dupuis

Randolf Kauer ist Bio-Winzer in Bacharach und der einzige Professor für ökologischen Weinbau. Für seine Verdienste um die Lehre, Forschung und die Studierenden an der Hochschule Geisenheim ist er nun mit dem Müller-Thurgau-Preis ausgezeichnet worden.

Eine besondere Auszeichnung wurde Randolf Kauer aus Bacharach zuteil. Der Bio-Winzer und weltweit einzige Professor für ökologischen Weinbau an der renommierten Weinbau-Universität in Geisenheim erhielt am 23. November von der VEG Geisenheim Alumni-Association und der Hochschule Geisenheim den Müller-Thurgau-Preis 2024.

