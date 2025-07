Radwegausbau in Emmelshausen nimmt Konturen an

Der Ausbau von Radwegen in und um Emmelshausen herum hat in der jüngsten Stadtratssitzung breiten Raum eingenommen. Fazit: Es geht voran.

. Der Ausbau des Wirtschaftsweges vom Friedhof bis zum Anschluss Wiebelsborn/Stadion zu einem kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg soll im August beginnen. Der Stadtrat Emmelshausen hat Bürgermeister Volker Bernd in seiner jüngsten Sitzung dazu ermächtigt, die Arbeiten an den insgesamt wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Man wolle noch die Kirmes im Ortsteil Liesenfeld – sie geht von Samstag, 26. Juli, bis Montag, 28. Juli, über die Bühne – abwarten, dann könnten die Bauarbeiten in Angriff genommen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 240.000 Euro.

Rückblick: Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hatte bereits im Juli 2024 der Stadt Emmelshausen für dieses Unterfangen finanzielle Mittel in Höhe von 84.500 Euro reservieren wolle. Außerdem wurde der vorzeitige Maßnahmebeginn genehmigt. Ein entsprechender Förderantrag wurde seitens der Stadt im November 2024 bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eingereicht und somit auf den Weg gebracht. Die Förderung an sich sollte nach Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses ausgesprochen werden. Auf die öffentliche Ausschreibung hin hatten sich sieben Firmen die Angebotsunterlagen von der Vergabeplattform heruntergeladen. Die Submission erfolgte einen Tag nach der Ratssitzung.

Querungshilfe im Schulbereich geplant

Bei dem Ausbau des Radweges vom Industriegebiet Halsenbach bis zum Schulzentrum Emmelshausen „sind wir allerdings noch nicht so weit“, erklärt Stadtbürgermeister Volker Bernd. Er prophezeit, dass die Umsetzung im nächsten Jahr erfolgen kann. Maria Fischer vom Ingenieurbüro Stadt-Land-plus hatte dem Rat die aktuelle Entwurfsplanung vorgestellt. Demnach soll d er Weg vom Schulzentrum in Emmelshausen durch den Grüngürtel bis zum Kreisel an der Bopparder Straße (unterhalb des Bahnhofs) und von dort bis ins Industriegebiet Halsenbach verlaufen. Für die Trasse wird die Ortsgemeinde Halsenbach eine an der Kreisstraße und dem Grundstück Driescher liegende Teilfläche erwerben. Ab dem Kreisel an der Bopparder Straße soll der Weg weiter oberhalb des Baugebiets Galgenhöhe durch den Grünstreifen bis zum Rathausparkplatz laufen. Dort soll gegenüber der Grundschule eine neue Querung geschaffen werden. „Das macht Sinn“, sagt Stadtbürgermeister Bernd, da dies auch eine gute Lösung für den Gefahrenschwerpunkt an der Grundschule sei.

Mittlerweile seien die entscheidenden Fragen geklärt, betont der Stadtbürgermeister. Die Naturschutzbehörde habe nach einer Begehung keine grundsätzlichen Bedenken, geht auch aus der Beschlussvorlage hervor. Derzeit erstellt das Büro Stadt-Land-plus eine Planung zu den Ausgleichsmaßnahmen. Auch mit der Förderstelle beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Koblenz ist die Maßnahme bereits besprochen worden. Aus dem Programm „Stadt und Land“ ist eine Förderung von 75 Prozent möglich. Zur Erklärung: Dieses Programm fördert den Alltagsverkehr, wofür diese Strecke wegen der Erreichbarkeit vieler öffentlicher Einrichtungen und Einkaufszentren prädestiniert ist. Es ist auch vorgesehen, weitere Seitenverbindungen von dieser Radwegtrasse (Bahnhof, ZaP, Hallenbad) auszuschildern.

Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 1,4 Millionen Euro

Insgesamt belaufen sich die Baukosten dafür auf 1,43 Millionen Euro. Die Ortsgemeinde Halsenbach übernimmt nach derzeitigem Stand gut 270.000 Euro, die Stadt Emmelshausen 1,162 Millionen Euro. Allerdings wird hierauf ein Zuschuss von 75 Prozent erwartet. Der Stadtrat stimmte nicht nur der vorgestellten Entwurfsplanung einstimmig mit 19 Ja-Stimmen zu, er vergab gleichzeitig auch noch einen erforderlichen Fachbeitrag Naturschutz an das Ingenieurbüro Stadt-Land-plus (Kosten: gut 5500 Euro) und beauftragte Bürgermeister Volker Bernd, den entsprechenden Zuschussantrag aus dem Programm „Stadt und Land“ zu stellen.