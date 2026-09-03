Nach Zurückstellung Radweg Emmelshausen-Kastellaun: VG-Chefs üben Kritik Lara Kempf 03.09.2026, 12:00 Uhr

i Der geplante Alltagsradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun sollte eine schnellere Alternative zum touristischen Schinderhannesradweg (hier bei Hollnich) darstellen. Dass die Verbindung vom Kreistag nun zurückgestellt wurde, wollen Peter Unkel (VG-Bürgermeister Hunsrück-Mittelrhein) und Christian Keimer (VG-Bürgermeister Kastellaun) nicht einfach so hinnehmen. Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Mit dem Fahrrad entspannt zur Arbeit pendeln – das sollte der Schnellradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun ermöglichen. Der Kreistag hat die Verbindung nun aber hinten angestellt. Bei den betroffenen VG-Bürgermeistern stößt das auf Kritik.

Mit dem Radverkehrskonzept hat der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises bereits 2023 beschlossen, wie der Radwegebau im Kreis finanziert werden soll. Dabei galt die Verbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun bislang als wichtigste Maßnahme. Dies hat sich nun geändert.







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