Mit dem Fahrrad entspannt zur Arbeit pendeln – das sollte der Schnellradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun ermöglichen. Der Kreistag hat die Verbindung nun aber hinten angestellt. Bei den betroffenen VG-Bürgermeistern stößt das auf Kritik.
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Mit dem Radverkehrskonzept hat der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises bereits 2023 beschlossen, wie der Radwegebau im Kreis finanziert werden soll. Dabei galt die Verbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun bislang als wichtigste Maßnahme. Dies hat sich nun geändert.