Nach Zurückstellung
Radweg Emmelshausen-Kastellaun: VG-Chefs üben Kritik 
Der geplante Alltagsradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun sollte eine schnellere Alternative zum touristischen Schinderhan
Der geplante Alltagsradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun sollte eine schnellere Alternative zum touristischen Schinderhannesradweg (hier bei Hollnich) darstellen. Dass die Verbindung vom Kreistag nun zurückgestellt wurde, wollen Peter Unkel (VG-Bürgermeister Hunsrück-Mittelrhein) und Christian Keimer (VG-Bürgermeister Kastellaun) nicht einfach so hinnehmen.
Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Mit dem Fahrrad entspannt zur Arbeit pendeln – das sollte der Schnellradweg zwischen Emmelshausen und Kastellaun ermöglichen. Der Kreistag hat die Verbindung nun aber hinten angestellt. Bei den betroffenen VG-Bürgermeistern stößt das auf Kritik.

Lesezeit 4 Minuten
Mit dem Radverkehrskonzept hat der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises bereits 2023 beschlossen, wie der Radwegebau im Kreis finanziert werden soll. Dabei galt die Verbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun bislang als wichtigste Maßnahme. Dies hat sich nun geändert.
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