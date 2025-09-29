100 Jahre voller Musik Quartettverein Gondershausen lädt zum Jubiläumsfest Jennifer Merkt 29.09.2025, 12:00 Uhr

i Der Quartettverein Gondershausen freut sich auf das Jubiläumswochenende: Seit 100 Jahren prägt der Männerchor das musikalische Leben im Ort. Manfred Fuß. Mandref Fuß

„Do is Mussig drin“: Die Gunthershalle in Gondershausen verwandelt sich bald in das Zentrum der Chormusik. Der Quartettverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Dazu gibt es große Konzerte – mit Chören und Musikvereinen aus der Region.

Der Quartettverein Gondershausen feiert sein 100-jähriges Bestehen – und die ganze Region ist eingeladen. Am Freitag, 10., und Samstag, 11. Oktober, verwandelt sich die Gunthershalle in ein Zentrum der Chormusik. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm, das Tradition und Moderne verbindet: von Männerchorliteratur über Shantys und Schlager bis hin zu Rock- und Popmusik.







