„Do is Mussig drin“: Die Gunthershalle in Gondershausen verwandelt sich bald in das Zentrum der Chormusik. Der Quartettverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Dazu gibt es große Konzerte – mit Chören und Musikvereinen aus der Region.
Lesezeit 2 Minuten
Der Quartettverein Gondershausen feiert sein 100-jähriges Bestehen – und die ganze Region ist eingeladen. Am Freitag, 10., und Samstag, 11. Oktober, verwandelt sich die Gunthershalle in ein Zentrum der Chormusik. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm, das Tradition und Moderne verbindet: von Männerchorliteratur über Shantys und Schlager bis hin zu Rock- und Popmusik.