Einsatz in Woppenroth Quad brennt auf der L184 vollständig aus Sebastian Schmitt 01.09.2026, 15:00 Uhr

i Ein Quad brennt am Dienstagmorgen auf der L184 bei Woppenroth aus. Sebastian Schmitt

Schrecksekunde für Fahrerin und Mitfahrer: Ihr Quad steht plötzlich in Flammen, mitten auf der Fahrt über die L184 bei Woppenroth. Doch die Feuerwehr war schnell zur Stelle.

Am Dienstagmorgen, 1. September, kurz nach 10 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Fahrzeugbrand auf der Landesstraße 184 zwischen der Kreuzung Woppenroth und Schneppenbach alarmiert. Als Einsatzleiter Jörg Jeschonnek mit den Einheiten aus Gemünden, Dickenschied und Woppenroth eintraf, bestätigte sich die Lage: Ein Quad stand lichterloh in Flammen.







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