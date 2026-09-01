Schrecksekunde für Fahrerin und Mitfahrer: Ihr Quad steht plötzlich in Flammen, mitten auf der Fahrt über die L184 bei Woppenroth. Doch die Feuerwehr war schnell zur Stelle.
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Am Dienstagmorgen, 1. September, kurz nach 10 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Fahrzeugbrand auf der Landesstraße 184 zwischen der Kreuzung Woppenroth und Schneppenbach alarmiert. Als Einsatzleiter Jörg Jeschonnek mit den Einheiten aus Gemünden, Dickenschied und Woppenroth eintraf, bestätigte sich die Lage: Ein Quad stand lichterloh in Flammen.