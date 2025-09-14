Gerade einmal 20, wenn’s hoch kommt 21, Minuten dauert es – aber diese wenigen Minuten haben es in sich. Das „Pyro-Musical“ bei der „Nacht der tausend Feuer“ in Oberwesel ist mehr als „nur“ eines der Feuerwerke, wie sie bei Rhein in Flammen auch andernorts Jahr für Jahr begeistern. Nämlich ein grandioses Schauspiel, das außer auf die Elemente Wasser und Feuer – oder besser gesagt: in sämtlichen Farben schillernde Lichter – auf außergewöhnliche Hörerlebnisse setzt.

Und das synchron, versteht sich: Exakt im Takt der Musik steigen die von der Mitte des Rheins „abgeschossenen“ Funken in den Himmel, formieren sich zu atemberaubenden Schaubildern und verglimmen langsam wieder in der Dunkelheit, bevor sie dem nächsten Hingucker Platz machen. Keine Frage, bei den „Symphony Sparks“, sprich: den „Sinfonischen Funken“, haben Thomas Fischer und sein Team von Beisel Pyrotechnik ganze Arbeit geleistet. Und eine Musik ausgesucht, die ebenso hörenswert wie für viele Geschmäcker geeignet ist: Eingerahmt von John Miles‘ 1970er-Jahre Ballade „Music was my first Love“ schallen acht weitere Evergreens von Klassik bis Rock, von Opernarie bis Popsong und, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, von Walzer bis Filmhit ans Ufer, wo sich gefühlt Tausende von Rhein-in-Flammen-Gängern mitreißen lassen von diesem Pyro-Musical, das bei genauerer Betrachtung kein reines Musical, sondern ein epochen- und genreübergreifendes Medley aus Klängen, Farben und Formen ist.

An den Start gegangen ist das Spektakel indessen schon zwei Tage vorher mit der Eröffnung des Weinmarkts, zu dem die Oberweseler Ausgabe von Rhein in Flammen seit eh und je dazu gehört. Sogar einen runden Geburtstag feiern sie in diesem Jahr: Seit 90 Jahren gibt es die Kultveranstaltung, die der „Stadt der Türme und des Weins“ weit über den Rhein-Hunsrück-Kreis hinaus Magnetwirkung verleiht. Sie seien zum ersten Mal hier gewesen und hätten es total genossen, erzählt ein Ehepaar aus Limburg später bei der Heimfahrt mit der Fähre, auf der auch Autokennzeichen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland zu entdecken sind.

Mehr als 150 Mittelrheinweine von 13 Winzern aus Oberwesel, aber auch aus Boppard, Bacharach sowie Ober- und Niederheimbach im Landkreis Mainz-Bingen finden vor der pittoresken Kulisse des Marktplatzes und der Rathausstraße ihre Abnehmer. Dazu gibt es reichlich Essstände – und mit fünf Livebands und fast genauso vielen Musikvereinen außerdem ordentlich was auf die Ohren. Auch am Samstagnachmittag vor der „Nacht der tausend Lichter“ ist der Weinmarkt dem teils regnerischen Herbstwetter zum Trotz gut gefüllt.

Ein kaum zu überbietender Blickfang

Ein reges Treiben, das sich in den Rheinanlagen nahtlos fortsetzt: Auch dort sorgen eine Bühne mit Livemusik und etliche Stände für Amüsement. Eine große Open-Air-Party ist es, die dort steigt: Die Menschen bringen ihre Klappstühle und Picknickkörbe samt Inhalt mit, genießen die chillige Atmosphäre und harren der Dinge, die da kommen sollen. Derweil legen nach und nach die Sonderschiffe Richtung St. Goar ab.

In der Dunkelheit kehren sie dann kunterbunt beleuchtet im Gänsemarsch zurück – der Schiffskonvoi entpuppt sich traditionsgemäß als kaum zu überbietender Blickfang. Dann steigt an Land auf einmal „mystischer“ Nebel auf, bevor die historische Kulisse des 3000-Einwohner-Städtchens in rotes Licht eintaucht – auch diese Illumination gibt es bei der Oberweseler Ausgabe von Rhein in Flammen als Extra obendrauf.

Charmante Begrüßung von Weinhex Eva I.

Genau wie die charmante Begrüßung der Weinhex: Von der „Rhein-Dream“ herunter verzaubert Eva I. die Menschen mit ihrem Weinhexenspruch, animiert zum Genießen und macht Lust auf das „grandiose Feuerwerk“ – womit sie, wie eingangs bereits angedeutet, nicht zu viel versprochen hat. Zu Ende ist die große Sause, auf die tags darauf als weiterer Höhepunkt der Winzerfestumzug folgt, noch lange nicht: Die Menschen feiern unverdrossen weiter – gerade so, als gäbe es den jetzt einsetzenden Dauerregen nicht. Noch Fragen?