Puricelli Schule Rheinböllen stärkt nachhaltiges Lernen

Als Schüler selbst entscheiden, wann ein Test ansteht – sicherlich ein Traum vieler Jugendlicher. An der Puricelli Schule in Rheinböllen ist dies Realität. Mit der Teilnahme am Projekt „Schule der Zukunft“ hat sich der Schulalltag deutlich verändert.
Keine Klassenarbeiten mehr, keine Hausaufgaben mehr und selbstorganisiertes Lernen – was anfangs vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, ist an der Puricelli Schule in Rheinböllen gelebte Realität. Um Schule und Lernen weiterzuentwickeln, ist die Realschule plus bereits seit Sommer 2024 Teil des Landesprogramms „Schule der Zukunft“ – als bis jetzt einzige Schule im Rhein-Hunsrück-Kreis.