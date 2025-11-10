Projekt „Schule der Zukunft“ Puricelli Schule Rheinböllen stärkt nachhaltiges Lernen 10.11.2025, 11:00 Uhr

i Zum Konzept "Schule der Zukunft" gehört auch das Lernen in Stufenteams, den sogenannten Lernhäusern. Patricia Schreiner (hinten, rechts) leitet das Lernhaus der Klassenstufen 5 und 6, Jessica Volz (hinten, links) ist für das Lernhaus der Klassenstufen 7 und 8 verantwortlich und Volker Schambach (hinten, Mitte) arbeitet mit den Klassenstufen 9 und 10. Auch die Schülerinnen (von links) Lina Hortian (Klasse 10), Vivien Kaschner (Klasse 10), und Sophia Basgal (Klasse 8) bewerten das neue Schulkonzept bis jetzt positiv. Lara Kempf

Als Schüler selbst entscheiden, wann ein Test ansteht – sicherlich ein Traum vieler Jugendlicher. An der Puricelli Schule in Rheinböllen ist dies Realität. Mit der Teilnahme am Projekt „Schule der Zukunft“ hat sich der Schulalltag deutlich verändert.

Keine Klassenarbeiten mehr, keine Hausaufgaben mehr und selbstorganisiertes Lernen – was anfangs vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, ist an der Puricelli Schule in Rheinböllen gelebte Realität. Um Schule und Lernen weiterzuentwickeln, ist die Realschule plus bereits seit Sommer 2024 Teil des Landesprogramms „Schule der Zukunft“ – als bis jetzt einzige Schule im Rhein-Hunsrück-Kreis.







