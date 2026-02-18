Förderung von 10.000 Euro Puricelli Schule Rheinböllen richtet Maker Space ein Lara Kempf 18.02.2026, 14:00 Uhr

i Mit einer Förderung von 10.000 Euro aus der Initiative "Zukunft Mitgemacht" plant die Puricelli Schule in Rheinböllen noch in diesem Jahr einen Maker Space umzusetzen. Annalena Bischoff

Maker Spaces ermöglichen es Jugendlichen, in der Schule kreativ zu werden und selbstbestimmt zu arbeiten. Um einen solchen einzurichten, hat die Puricelli Schule Rheinböllen nun eine Fördersumme von 10.000 Euro bekommen. Damit hat sie so einiges vor.

Um bei Schülern und Schülerinnen das selbstbestimmte Lernen zu stärken und sowie die Schulentwicklung nachhaltig zu gestalten, hat die Puricelli Realschule plus in Rheinböllen nun ein Startkapital von 10.000 Euro bekommen. Was genau die Schule mit dem Geld geplant hat, verrät Schulleiter Manuel Hortian im Gespräch mit unserer Zeitung.







