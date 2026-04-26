Feuerwehreinsatz Rheinböllen
Puricelli-Schule: 40 Tonnen Pellets werden zur Gefahr
Die Feuerwehr Rheinböllen wurde am Donnerstagmorgen, 23. April, wegen eines Schwelbrandes in der Puricelli-Schule alarmiert.
Die Feuerwehr Rheinböllen wurde am Donnerstagmorgen, 23. April, wegen eines Schwelbrandes in der Puricelli-Schule alarmiert.
Werner Dupuis

Ein Schwelbrand im Keller der Puricelli-Schule Rheinböllen löste einen stundenlangen Großeinsatz aus. Glutnester, Kohlenmonoxid und enorme Mengen an Brennmaterial stellten die Feuerwehr vor eine außergewöhnliche Herausforderung.

Lesezeit 3 Minuten
Ein beißender Rauchgeruch liegt am Donnerstagmorgen in der Luft, zieht durch die Chemieräume der Puricelli-Schule in Rheinböllen. Wenig später rücken Feuerwehrfahrzeuge an, die komplette Schule wird geräumt. Schnell wird klar: Das wird eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte.

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