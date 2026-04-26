Feuerwehreinsatz Rheinböllen Puricelli-Schule: 40 Tonnen Pellets werden zur Gefahr Annalena Bischoff 26.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Feuerwehr Rheinböllen wurde am Donnerstagmorgen, 23. April, wegen eines Schwelbrandes in der Puricelli-Schule alarmiert. Werner Dupuis

Ein Schwelbrand im Keller der Puricelli-Schule Rheinböllen löste einen stundenlangen Großeinsatz aus. Glutnester, Kohlenmonoxid und enorme Mengen an Brennmaterial stellten die Feuerwehr vor eine außergewöhnliche Herausforderung.

Ein beißender Rauchgeruch liegt am Donnerstagmorgen in der Luft, zieht durch die Chemieräume der Puricelli-Schule in Rheinböllen. Wenig später rücken Feuerwehrfahrzeuge an, die komplette Schule wird geräumt. Schnell wird klar: Das wird eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte.







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