Statt Musik gabs ein Gewinnspiel: So kann man eine Autofahrt am Wochenende zusammenfassen. Und dieses Radio-Gewinnspiel hatte es in sich, die Frage war kaum lösbar. Man musste eine komplexe mathematische Regel beachten. Das konnte nicht jeder!
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Wie viel ist fünfzehn plus fünf mal drei? Diese Frage habe ich jüngst auf einer Autofahrt bestimmt 396 Mal gehört. Eigentlich war das Radio eingeschaltet, um entspannt Musik zu hören, während ich bei 36 Grad auf der Autobahn dahinschmolz wie warme Butter – obwohl es im Auto dank Klimaanlage freilich weniger zuging wie in der Wüste Gobi.