18.11.2024, 10:37 Uhr

i Leon Windscheid Marvin Ruppert

Der Psychologe und Bestsellerautor Leon Windscheid ist am 6. Dezember in der Hunsrückhalle in Simmern mit seinem Liveprogramm „Alles perfekt“ zu Gast. Ob mit dem Podcast „Betreutes Fühlen“, seinem „Spiegel“-Bestseller „Besser fühlen“ (Platz 1) oder als Moderator im ZDF – Leon Windscheid fasziniert die Menschen und ist der wohl bekannteste Psychologe Deutschlands.

