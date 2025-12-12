Windkraft im Hunsrück
Protest der Region ist im Landtag verhallt
Noch mehr Windräder im Hunsrück wie hier am Hochsteinchen kommen für die Region nicht infrage. Das "Moratorium Rhein-Hunsrück" zu halten, könnte mit dem neuen Gesetz aber schwierig werden.
Archiv Werner Dupuis. Werner Dupuis

Die Landesregierung hat für den Entwurf des „Ersten Landesgesetzes zur Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes“ gestimmt – trotz aller Kritik vor allem auch aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Das sorgt für große Enttäuschung.

Trotz aller Kritik am Entwurf des „Ersten Landesgesetzes zur Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes“ hat der Landtag die Novelle am Mittwochabend, 10.

