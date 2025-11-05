Preisverleihung in Karlsruhe Pro-Winzkino Simmern wird auch auf Bundesebene geehrt 05.11.2025, 15:00 Uhr

i Sieben Pro-Winzler sind zur Presiverleihung nach Karlsruhe gereist. Dort gab es ein freudiges Wiedersehen: Der ehemalige Leiter der Heimat Europa Filmfestspiele, Urs Spörri (4. von links), moderierte den Abend. Wolfgang Stemann/Pro-Winzkino

Nicht nur auf Landesebene ist das Pro-Winzkino Simmern erfolgreich, sondern auch auf Bundesebene. Zur Preisverleihung ging es nach Karlsruhe, wo sich die Kinomacher über einen Preis, aber auch über ein Wiedersehen freuten.

Wenn es um das Abräumen von Preisen geht, ist das Pro-Winzkino Simmern häufig ganz vorn mit dabei. Erst kürzlich wurden die Pro-Winzler beim Kinoprogrammpreis des Landes Rheinland-Pfalz für ihr herausragendes kulturelles Filmprogramm ausgezeichnet, nun konnten sie auch beim Kino- und Verleihprogrammpreis des Bundes für das Programmjahr 2024 eine Auszeichnung entgegennehmen.







