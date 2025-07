Als am 21. Juni 1985 Woody Allens „Der Stadtneurotiker“ als erster Film der Kino-Initiative Hunsrück über die Leinwand flimmerte, war dies die Geburtsstunde des Pro-Winzkinos. Heute gilt es als einer der wichtigsten Kulturträger der Stadt Simmern und darüber hinaus. Von Anfang an haben Werner Dupuis und Thomas Torkler diese Entwicklung für die Rhein-Hunsrück-Zeitung (RHZ) mit Berichten und unzähligen Fotos begleitet. Eine Auswahl davon wird von kommendem Samstag, 2. August, an im Foyer des Simmerner Schlosses ausgestellt. Aus der Bilderflut eine chronologische Bildfolge zu erstellen, erwies sich als schier unmöglich.

Außerdem widmet sich die aktuelle Ausstellung dem Thema 40 Jahre Pro-Winzkino auch in einer Sonderausstellung im Edgar-Reitz-Filmhaus, in der die zeitlichen Abläufe nachverfolgt werden können. Kristina Müller-Bongard, Leiterin des Hunsrück-Museums, hat dafür die Entwicklung von den ersten Gehversuchen der neun Gründungsmitglieder bis zum 40-jährigen Bestehen des Pro-Winzkinos nachgezeichnet.

Kino-Events, prominente Gäste und natürlich „Heimat“

Demgegenüber haben die beiden RHZ-Reporter Dupuis und Torkler eine Auswahl aus ihrem riesigen Fotofundus getroffen, die in der Ausstellung das Wohlgefühl wiedergeben soll, das die Kinobetreiber mit Kreativität, unermüdlicher Arbeit und vor allem großer Liebenswürdigkeit über vier Jahrzehnte hinweg ihrem Publikum – und den Berichterstattern – beschert haben. Der Titel „40 Jahre Pro-Winzkino – ein Gehaichnis" ergab sich quasi von selbst. Zu sehen sind Aufnahmen von Kino-Events, prominenten Gästen und natürlich zum Thema „Heimat" und Edgar Reitz. Dabei kommt auch der Humor bei der einen oder anderen Aufnahme nicht zu kurz. Die Vernissage ist am Samstag, 2. August, um 19 Uhr im Schloss, bereichert mit Livemusik von Peter Fett und Wolf Dobberthin. Die Ausstellung ist während der Heimat Europa Filmfestspiele zu sehen.

Der Eintritt zur Vernissage ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter www.pro-winzkino.de, unter Tel. 06761/7748 oder unter www.hunsrueck-museum.de