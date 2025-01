Hunsrücker in Mainz geehrt Pro-Winzkino: Ein Ort, der Menschen zusammenführt Thomas Torkler 17.01.2025, 06:00 Uhr

i Mehr als verdient haben den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz die Gründer des Simmerner Pro-Winzkinos (von links): Werner Dupuis

Angefangen hatte alles mit dem Wunsch, für gutes Kino nicht so weit fahren zu müssen. Entstanden ist daraus das Pro-Winzkino, das weit über die Region hinaus bekannt ist für allerbestes Programm. Dafür wurden nun die neun Köpfe dahinter geehrt.

„Nicht sieben, sondern neun auf einen Streich“, freute sich Kulturministerin Katharina Binz in Mainz zu ehren und deren außergewöhnliche Leistungen zu würdigen. Die Vorstandsmitglieder des Vereins Pro-Winzkino Hunsrück erhielten die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für ihr herausragendes Engagement für das Kino in Simmern und darüber hinaus für das kulturelle Leben in der Kreisstadt und in der gesamten Region Rhein-Hunsrück.

