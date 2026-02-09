Im Sommer dieses Jahres startet die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke. Dafür muss der gesamte Güterverkehr für mindestens ein halbes Jahr auf die linke Rheinseite ausweichen. Das könnte für die Region fatale Folgen haben.
Lesezeit 2 Minuten
Der Lions-Club Rheingoldstraße und der Verein Pro Rheintal konnten Professor Thomas Münzel, Kardiologe und Seniorprofessor an der Gutenberg-Universität Mainz, für eine Vortragsveranstaltung in der Stadthalle Boppard gewinnen. Nach einem gemeinsamen Essen stellte Professor Münzel die Ergebnisse seiner Forschungen zur unmittelbaren Wirkung von Lärm auf das Herz-Kreislauf-System vor.