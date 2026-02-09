Ausblick auf Generalsanierung Pro Rheintal befürchtet „Vorboten der Unbewohnbarkeit“ Hans-Peter Günther 09.02.2026, 14:00 Uhr

i Im Mittelrheintal - wie hier bei St. Goar - fahren dank der Generalsanierung der rechten Rheinseite bald mehr Güterzüge. Das stört das Bürgernetzwerk pro Rheintal, das nun zu einer Vortragsveranstaltung zu Bahnlärm eingeladen hatte. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Im Sommer dieses Jahres startet die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke. Dafür muss der gesamte Güterverkehr für mindestens ein halbes Jahr auf die linke Rheinseite ausweichen. Das könnte für die Region fatale Folgen haben.

Der Lions-Club Rheingoldstraße und der Verein Pro Rheintal konnten Professor Thomas Münzel, Kardiologe und Seniorprofessor an der Gutenberg-Universität Mainz, für eine Vortragsveranstaltung in der Stadthalle Boppard gewinnen. Nach einem gemeinsamen Essen stellte Professor Münzel die Ergebnisse seiner Forschungen zur unmittelbaren Wirkung von Lärm auf das Herz-Kreislauf-System vor.







