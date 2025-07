Power der Nature One zieht Paul van Dyk immer wieder an

Die Nature One feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Von Anfang an mit dabei ist der mittlerweile weltweit bekannte DJ Paul van Dyk. Im Interview erinnert er sich zurück und erzählt, was das Festival für ihn so besonders macht.

30 Jahre Nature One – ein besonderer Geburtstag für eines der bedeutendsten elektronischen Musikfestivals Europas. Jedes Jahr am ersten Augustwochenende wird die alte Raketenbasis Pydna bei Kastellaun zur Partymeile und lockt Zehntausende Besucher zu dem Technofestival in den Hunsrück – und das bereits seit 1995. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Paul van Dyk. Der international bekannte DJ und Produzent hat die Entwicklung der Nature One miterlebt. Er führt die Rangliste der meisten Auftritte an. Insgesamt war er 23 Mal Teil des Line-Ups. Im Interview blickt er zurück auf prägende Momente, beschreibt die besondere Energie des Festivals und verrät, warum er immer wiederkommt.

30 Jahre Nature One: Herr van Dyk, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt bei der Nature One?

Nein. Welcher das genau war, kann ich nicht sagen, aber es muss auf jeden Fall viel Spaß gemacht haben, sonst wäre ich ja kein zweites Mal gekommen (lacht).

Wie oft waren Sie insgesamt bei der Nature One dabei?

Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Aber es waren bestimmt über 20 Mal.

Warum kommen Sie immer wieder? Was gefällt Ihnen an dem Festival im Hunsrück?

Was bei diesem Festival besonders ist, ist zum einen diese unglaublich positive Energie, und zum anderen dieses menschliche, freundliche Miteinander. Ich glaube, es ist eines der liebsten Festivals.

Die Location des Festivals, die alte Raketenbasis Pydna, ist ja schon etwas Besonderes. Wie bewerten Sie diese Location zum Auflegen?

Wenn man sich den komplexeren Ansatz anschaut, ist aus einer alten Militärbasis ein Platz geworden, wo sich Leute friedvoll treffen und gemeinsam Spaß haben und das Leben feiern. Das ist natürlich großartig. Zudem bietet die Infrastruktur dort auch vieles, was andere Festivals nicht haben. Da sind Erhöhungen oder eben die individuellen kleinen Bunker, in denen Musik stattfindet, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der großen Bühne Platz hat. Es ist ein sehr komplexes und in sich stimmiges Festival, und das passt da genau hin.

Sie sind Pionier der ersten Stunde, haben bereits in den ersten Jahren bei der Nature One aufgelegt – damals vor rund 5000 Menschen. Heute kommen mehr als 60.000, das Festival ist eine eigene Stadt geworden. Was hat sich für Sie auf der Bühne verändert – und ist für Sie trotzdem noch etwas vom damaligen Spirit übrig geblieben?

Der Spirit und die Energie waren schon immer da und sind auch noch immer da. Diese Dynamik ist dem Festival sehr eigen. Für mich als Künstler auf der Bühne ist es immer so, dass ich eine konkrete Idee habe, die ich vermitteln will. Die Interaktion mit dem Publikum ist ganz maßgeblich dafür verantwortlich, was dann passiert. Das ist immer sehr intensiv. Wenn ich in einem kleinen Club vor 2000 Leuten spiele oder ein großes Festival spiele, ist es für mich ein identischer Vorgang. Musikalisch wird das Ergebnis anders. Denn wenn man vor 20-, 30-, oder 40.000 Leuten steht, hat man ein anderes energetisches Feedback als in einem kleinen Club, wo es ein bisschen intimer ist.

Als Sie anfangs bei der Nature One aufgelegt haben, waren Sie noch nicht sehr bekannt. Nun sind Sie ein internationaler Star in der Techno-Szene. Was bedeutet das Festival für Sie persönlich?

Das Festival ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Es war jedes Jahr ein Fixpunkt im Kalender. Insofern freue ich mich, dass es sowohl die Nature One als auch mich selbst noch gibt (lacht).

Gibt es irgendwelche besonderen Erlebnisse oder Anekdoten, die Sie mit der Nature One verbinden?

Da gibt es einige. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich einmal am selben Abend bei der ARD-Talkshow „3nach9“ war. Von dieser Talkrunde in Bremen bin ich sofort zum Flughafen geeilt und dann zur Nature One geflogen. Dort bin ich aus dem Auto raus und mehr oder weniger direkt auf die Bühne gesprintet. Das war ein unglaubliches Erlebnis, dort mit den Leuten diesen Abend gemeinsam zu zelebrieren und zu beenden. Was mir auch noch einfällt: Letztes oder vorletztes Jahr haben wir einen Helikopter-Rundflug gemacht und uns das ganze Festival von oben angeschaut. Das ist schon super. Und: Da ich sehr gern esse, muss ich sagen, das Catering, das dort die ganze Nacht für die Künstler zur Verfügung steht, ist auch unglaublich gut.

Zum 30-jährigen Bestehen haben Sie die offizielle Nature-One-Hymne „Power“ produziert. Was war Ihnen dabei wichtig?

Zum 30. Geburtstag bin ich gefragt worden, etwas musikalisch beizusteuern. Das empfinde ich als große Ehre. Dann habe ich überlegt: Was sind die essenziellen Punkte, was ist der Drive, der das Ganze für mich ausmacht. Das habe ich versucht musikalisch umzusetzen, und daraus ist die Hymne schließlich entstanden.