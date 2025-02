Noch keine Lösung in Sicht Postfiliale in Rheinböllen schließt Ende März 13.02.2025, 12:00 Uhr

i Derzeit befindet sich die Post noch bei Bürobedarf Haase in Rheinböllen, doch für die aktuellen Betreiber lohnt sie sich wirtschaftlich nicht mehr. Daher schließt die Filiale Ende März, eine Nachfolgelösung ist aber noch nicht in Sicht. Werner Dupuis

Da sich der Poststandort in Rheinböllen für die aktuellen Betreiber wirtschaftlich nicht mehr lohnt, schließt die Filiale Ende März. Eine Nachfolgelösung ist noch nicht in Sicht. Wie soll es mit der Post in Rheinböllen nun weitergehen?

Bereits seit 20 Jahren betreibt das Geschäft „Bürobedarf Haase“ die Postfiliale in Rheinböllen. Nun schließt das Unternehmen den Poststandort Ende März aufgrund wirtschaftlicher Aspekte. Zwar gibt es schon Überlegungen, wie die Zukunft der Post in Rheinböllen aussehen könnte, eine endgültige Lösung ist aber noch nicht in Sicht.

