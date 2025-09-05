Bei einer Kundgebung in Kastellaun setzen knapp 300 Menschen ein Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Demokratie. Erst ist alles friedlich, doch am Ende ist die Polizei gefragt.

Mit einer weiteren Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam aufstehen und Haltung zeigen!“ hat kürzlich ein Bündnis aus Parteien und Gruppierungen in Kastellaun Stellung gegen die AfD bezogen, die an diesem Tag auf ihrer Sommertour mit einem Infostand in der Stadt vertreten war. Gegen Ende der Veranstaltung kam es zu einem Zwischenfall, bei dem die Polizei eingegriffen hat.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem Eltern gegen Rechts, Attac, Bündnis 90/Die Grünen, Omas gegen Rechts, SPD Kastellaun und IG Metall. Nach ihren Angaben nahmen fast 300 Personen an der Kundgebung teil. Ziel war es „zu zeigen, dass der Hunsrück vielfältig ist“, schreibt das Bündnis in einer Pressemitteilung. Im Aufruf hieß es: „Wir stehen ein für eine offene Gesellschaft, für den Schutz aller Menschen, Kinder und Familien, unabhängig von Herkunft, Religion oder Lebensweise. Wir stehen ein für Vielfalt, Solidarität und Demokratie!“ Diese Einstellung wurde in diversen Redebeiträgen unterstrichen.

Polizei überprüft ein Handy

Nachdem die Kundgebung weitestgehend reibungslos verlaufen war, sei es gegen Ende der Veranstaltung „zu einem ungewollten Zwischenfall“ gekommen, teilen die Veranstalter mit. Demnach seien Teilnehmer der Kundgebung fotografiert beziehungsweise gefilmt worden. Auch von Einschüchterungsversuchen ist die Rede.

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei, dass sich Sympathisanten beider Gruppen vermischt hätten, wobei ein Diskurs von beiden Seiten nicht gewollt gewesen sei. Die Beamten seien auf diese Situation aufmerksam gemacht worden, woraufhin die Gruppen wieder getrennt worden seien. In einem Fall hätten Polizisten zudem ein Handy überprüft; Foto- oder Videoaufnahmen von Kundgebungsteilnehmern seien nicht gefunden worden. „Letztlich hat sich kein Anfangsverdacht ergeben“, sagt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz. Es habe keine Vorfälle von strafrechtlicher Relevanz gegeben.