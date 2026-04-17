Erst die Sicherheit, dann das Vergnügen. So etwa lautet das Motto, dem sich die Veranstalter des Mittelrheinischen Weinfrühlings im Bopparder Hamm verpflichten. Die Gäste sollen sorglos den Wein genießen können. Aber das hat auch seinen Preis.
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Die Vorfreude beim Förderverein Bopparder Hamm ist groß. Am Sonntag, 26. April, können sich die hier organisierten Winzer beim Mittelrheinischen Weinfrühling einem großen Publikum präsentieren. Bei einer Weinwanderung durch den Bopparder Hamm werden auf einer fünf Kilometer langen Strecke der hier angebaute Rebensaft und weitere kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden.