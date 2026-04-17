Weinfrühling am 26. April Polizei und Stadt Boppard begrüßen Sicherheitskonzept Johannes Kirsch 17.04.2026, 16:00 Uhr

i Bis zu 15.000 Besucher werden zum Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm erwartet. Ein Sicherheitskonzept ist daher unverzichtbar. Philipp Lauer

Erst die Sicherheit, dann das Vergnügen. So etwa lautet das Motto, dem sich die Veranstalter des Mittelrheinischen Weinfrühlings im Bopparder Hamm verpflichten. Die Gäste sollen sorglos den Wein genießen können. Aber das hat auch seinen Preis.

Die Vorfreude beim Förderverein Bopparder Hamm ist groß. Am Sonntag, 26. April, können sich die hier organisierten Winzer beim Mittelrheinischen Weinfrühling einem großen Publikum präsentieren. Bei einer Weinwanderung durch den Bopparder Hamm werden auf einer fünf Kilometer langen Strecke der hier angebaute Rebensaft und weitere kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden.







Artikel teilen

Artikel teilen