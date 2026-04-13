Verbrechen hinter verschlossenen Türen werden sichtbarer: Im Gebiet der Polizeiinspektion Simmern stieg die Zahl der Anzeigen häuslicher Gewalt auch 2025. Dazu trägt auch eine neue Begriffsdefinition bei, die mehr Fälle statistisch erfasst.
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Häusliche Gewalt geschieht meist im Verborgenen – doch immer mehr Fälle werden angezeigt. 176 Anzeigen registrierten die Polizeiinspektionen (PI) Boppard und Simmern im Jahr 2025 im Rhein-Hunsrück-Kreis. Dabei entwickelten sich die Zahlen unterschiedlich: Während die Fälle im Bereich der PI Boppard zurückgingen, verzeichnete die PI Simmern mit 83 Anzeigen einen Anstieg um 32 Fälle.