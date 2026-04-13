Mehr Betroffene melden sich Polizei Simmern: Mehr Anzeigen bei häuslicher Gewalt Annalena Bischoff 13.04.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild: 2025 gab es im Rhein-Hunsrück-Kreis insgesamt 176 angezeigte Fälle von häuslicher Gewalt. Maurizio Gambarini. picture alliance/dpa

Verbrechen hinter verschlossenen Türen werden sichtbarer: Im Gebiet der Polizeiinspektion Simmern stieg die Zahl der Anzeigen häuslicher Gewalt auch 2025. Dazu trägt auch eine neue Begriffsdefinition bei, die mehr Fälle statistisch erfasst.

Häusliche Gewalt geschieht meist im Verborgenen – doch immer mehr Fälle werden angezeigt. 176 Anzeigen registrierten die Polizeiinspektionen (PI) Boppard und Simmern im Jahr 2025 im Rhein-Hunsrück-Kreis. Dabei entwickelten sich die Zahlen unterschiedlich: Während die Fälle im Bereich der PI Boppard zurückgingen, verzeichnete die PI Simmern mit 83 Anzeigen einen Anstieg um 32 Fälle.







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