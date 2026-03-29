Wechsel an der Spitze Polizei Simmern: Dennis Litz löst Katinka Schneider ab Thomas Torkler 29.03.2026, 17:00 Uhr

i Bereits seit Oktober sind beide in ihren neuen Funktionen tätig. Polizeipräsident Jürgen Süs (Mitte), wünschte Katinka Schneider und Dennis Litz viel Erfolg und eine glückliche Hand in ihren neuen Aufgabenbereichen. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Ob Unfall, Diebstahl oder Veranstaltung: Die Polizeiinspektion Simmern ist rund um die Uhr gefordert. Mit Dennis Litz steht nun ein neuer Leiter an der Spitze – und der will Bewährtes fortführen.

Eigentlich haben sich die beiden Protagonisten schon eingelebt an ihrer jeweiligen neuen Wirkungsstätte. Seit Oktober ist Katinka Schneider Leiterin des Stabsbereichs im Führungsstab des Polizeipräsidiums Koblenz. Zu den Aufgaben der Polizeirätin gehören Einsatzplanung, Kriminalitätsbekämpfung, Verkehr, Aus- und Fortbildung, Prävention sowie Schieß- und Einsatztraining.







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