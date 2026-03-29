Ob Unfall, Diebstahl oder Veranstaltung: Die Polizeiinspektion Simmern ist rund um die Uhr gefordert. Mit Dennis Litz steht nun ein neuer Leiter an der Spitze – und der will Bewährtes fortführen.
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Eigentlich haben sich die beiden Protagonisten schon eingelebt an ihrer jeweiligen neuen Wirkungsstätte. Seit Oktober ist Katinka Schneider Leiterin des Stabsbereichs im Führungsstab des Polizeipräsidiums Koblenz. Zu den Aufgaben der Polizeirätin gehören Einsatzplanung, Kriminalitätsbekämpfung, Verkehr, Aus- und Fortbildung, Prävention sowie Schieß- und Einsatztraining.