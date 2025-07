Nachdem nun Tempo 30 gilt, erwartet man in Thörlingen, dass auch kontrolliert wird. Die Polizei sei derzeit fast täglich auf den Straßen und Schleichwegen entlang der Umleitungsstrecken unterwegs, berichtet die Pressestelle. So fällt die Bilanz aus:

Nicht nur die Bauarbeiter haben mit der Sanierung der Hunsrückhöhenstraße B327 bei Niedert ordentlich zu tun. Auch die Polizei ist seit Beginn der Arbeiten am Montag, 7. Juli, mit Kontrollen entlang der Umleitung und auf Schleichwegen beschäftigt. Auf Anfrage unserer Zeitung berichtet die Pressestelle der Polizei in Koblenz über Umfang und Bilanz der Kontrollen und gibt eine Einschätzung der Verkehrslage ab.

„Die örtlich zuständige PI Boppard hat seit Beginn der Sperrung in unregelmäßigen Abständen fast täglich und zu unterschiedlichen Zeiten die örtliche Verkehrslage kontrolliert“, teilt Pressesprecherin Violetta Heinrich mit. Den Mitteilungen der Anwohner aus Thörlingen habe man versucht, zeitnah nachzugehen, sodass die Hauptverkehrsstraßen sowie Feldwege, Radwege und so weiter kontrolliert wurden.

Polizei kontrolliert auch auf Schleichwegen

Dabei habe man „insgesamt ein vielfach höheres Fahrzeugaufkommen“ festgestellt. Die Vielzahl der Fahrer auf den „Schleichwegen“ seien Anwohner der umliegenden Orte gewesen. Bei der Überprüfung auf einem Radweg zwischen Bickenbach und Hausbay am Sonntag, 13. Juli, zum Beispiel habe man binnen zwei Stunden zwölf Fahrzeuge festgestellt, die die Strecke trotz Zeichen 250 (Durchfahrt verboten) ohne begründetes Anliegen befahren haben. In der Mehrzahl handelte es sich um Anwohner der umliegenden Orte. Am gleichen Tag habe man aber auch einen Fahrer kontrolliert, der zwischen der B327 und Bickenbach auf einem unbefestigten Weg unterwegs war, um die Sperrung zu umgehen und schneller voranzukommen. „Auch dieser Fahrer wird mit einem Bußgeld rechnen müssen“, teilt Heinrich mit. „Des Weiteren wurden bisher viele (erzieherische) Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden geführt.“

Aufgrund des „massiven Beschwerdeaufkommens“ habe man in Thörlingen am Freitag eine längere Kontrolle von 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr angesetzt. „Während der Überprüfung vor Ort konnten weder Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, noch Lastkraftwagen oder ein generelles, deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen innerorts festgestellt werden.“ Zu diesem Zeitpunkt sei jedoch die beabsichtigte Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h noch nicht eingerichtet gewesen. Ebenso habe die Polizei die Beschilderung hinsichtlich der Umleitungsstrecken kontrolliert und an zwei Stellen Verbesserungsbedarf ausgemacht.

Durch die Sperrung der B327 seien neben Thörlingen und Bickenbach auch Leiningen und Norath betroffen und mit verstärktem Verkehr belastet, ordnet die Polizei die Lage ein. In Norath staue sich der Verkehr auf der L214 kurz vor dem Viadukt aufgrund der Ampel zwischen Norath und Pfalzfeld, berichtet die Polizei wie zuvor der Ortsbürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ein Wenden oder Rückwärtsfahren der ,größeren’ Fahrzeuge vor dem Viadukt ist nur schwer und nur zeitaufwendig durchführbar“, berichtet die Polizei.

„Die Sperrung der Hunsrückhöhenstraße in Höhe Niedert beschäftigt nicht nur die Anwohner und Verkehrsteilnehmer aus nah und fern; sie bedingt auch, dass die Polizei durch zusätzliche Verkehrskontrollen, Bearbeitung von Beschwerden, Gespräche mit den Baulastträgern und Behörden und so weiter entsprechend mehrbelastet wird“, beschreibt Heinrich die Auswirkungen auf die Kollegen. Die Sperrung der A61-Anschlussstelle Emmelshausen in Richtung Süden führe weiteren Verkehr auf die Strecke, sodass die großräumige Umleitung über die A61 nicht genutzt werden kann.

„Eine Verschärfung der Verkehrslage wird es wahrscheinlich um den Zeitraum der Großveranstaltung der Nature One geben, da die Anfahrtswege aus Richtung Norden zumeist über die Anschlussstelle Emmelshausen beziehungsweise die B327 erfolgten“, prognostiziert die Polizei. „Eine mögliche Entschärfung würde sich hier in der Form anbieten, eine großräumige Umleitung und Ausschilderung bereits auf der A61 (eventuell in Höhe Kreuz Koblenz) mit dem Hinweis „Pydna/Nature One“ in Richtung AS Pfalzfeld oder B50 zu bewerben“, schlägt die Polizei deshalb vor.