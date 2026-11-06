Nach Brand in Kastellaun Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung Lara Kempf 06.11.2026, 17:00 Uhr

i Nach dem Brand in einer Wohnung in Kastellaun ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. David Inderlied/dpa

Warum es am Dienstagabend in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Kastellaun zu einem Feuer gekommen war, war zunächst unklar. Nun gibt es erste Ermittlungsergebnisse.

In einer Wohnung in Kastellaun kam es am Dienstagabend, 3. November, zu einem Feuer. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Mittlerweile haben die polizeilichen Ermittlungen aber zu einem Ergebnis geführt.Rückblick: Als die Feuerwehrkräfte am späten Dienstagabend am Einsatzort eintrafen, war zunächst nicht ersichtlich, wo es brannte.







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