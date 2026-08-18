Was mit einem Böller begonnen haben soll, endete in einem größeren Flächenbrand: Auf dem ehemaligen Sportgelände zwischen Niederburg und Damscheid gerieten am Freitag fast 2000 Quadratmeter in Brand. Die Polizei ermittelt nun gegen sechs Jugendliche.
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Sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stehen im Verdacht, den Flächenbrand auf dem ehemaligen Sportgelände zwischen Niederburg und Damscheid verursacht zu haben. Nach Angaben der Feuerwehr sollen sie dort am Freitagabend, 14. August, einen Böller gezündet haben.