Sechs Jugendliche im Fokus Polizei ermittelt nach Böller-Brand bei Niederburg Annalena Bischoff 18.08.2026, 18:00 Uhr

i Ein gezündeter Böller soll laut Feuerwehr Grund für den Flächenbrand zwischen Niederburg und Damscheid sein. Volker Stiehl

Was mit einem Böller begonnen haben soll, endete in einem größeren Flächenbrand: Auf dem ehemaligen Sportgelände zwischen Niederburg und Damscheid gerieten am Freitag fast 2000 Quadratmeter in Brand. Die Polizei ermittelt nun gegen sechs Jugendliche.

Sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stehen im Verdacht, den Flächenbrand auf dem ehemaligen Sportgelände zwischen Niederburg und Damscheid verursacht zu haben. Nach Angaben der Feuerwehr sollen sie dort am Freitagabend, 14. August, einen Böller gezündet haben.







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