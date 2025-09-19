Das Aufnahmeverfahren für Kooperative Gesamtschulen ist komplex. Es führte in den vergangenen Jahren häufig dazu, dass die KGS Kirchberg um Härten zu vermeiden mehr Schüler aufgenommen hat, als vorgesehen. Der Kreis will das nun besser regeln.
Die Kooperative Gesamtschule (KGS) in Kirchberg erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und großem Zulauf. Das stellte die Schulleitung in den vergangenen Jahren immer wieder vor Herausforderungen und Schwierigkeiten. „Wir sehen da eine Problematik auf die Schule zukommen und wollen ermöglichen, das Aufnahmeverfahren besser zu steuern, damit die Kapazitätsgrenzen nicht dauerhaft überschritten werden“, sagte Landrat Volker Boch bei der ...