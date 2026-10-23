Eine PHP-Sicherheitslücke versetzt auch die Verwaltungen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Alarmbereitschaft. Während manche Webseiten vorsorglich offline gingen, blieben andere erreichbar. Welche Dienste ausfielen – und was Bürger davon merkten.
Lesezeit 2 Minuten
Eine gravierende Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP sorgt weltweit für einen Aufruhr von Betreibern von Webseiten und Online-Dienstleistungen. Dieser Aufruhr rüttelte in den vergangenen Tagen auch in der Region. Wir haben bei Kreisverwaltung, der Stadt Boppard und den Verbandsgemeinden nachgehört.