Digitale Gefahr﻿ PHP-Lücke: Wo es im Rhein-Hunsrück-Kreis hakte Mira Zwick 23.10.2026, 14:30 Uhr

i Auch die regionalen Verwaltungen waren teils von der PHP-Sicherheitslücke betroffen. (Symbolbild) Jens Büttner. picture alliance/dpa

Eine PHP-Sicherheitslücke versetzt auch die Verwaltungen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Alarmbereitschaft. Während manche Webseiten vorsorglich offline gingen, blieben andere erreichbar. Welche Dienste ausfielen – und was Bürger davon merkten.

Eine gravierende Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP sorgt weltweit für einen Aufruhr von Betreibern von Webseiten und Online-Dienstleistungen. Dieser Aufruhr rüttelte in den vergangenen Tagen auch in der Region. Wir haben bei Kreisverwaltung, der Stadt Boppard und den Verbandsgemeinden nachgehört.







Artikel teilen

Artikel teilen