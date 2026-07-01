Zahlreiche verschiedene Arten
Pflanzaktion in Simmern soll Tiere und Natur stärken
Bei der Pflanzaktion der Stadt soll auch eine schon bestehende Streuobstwiese erweitert werden.
Bei der Pflanzaktion der Stadt soll auch eine schon bestehende Streuobstwiese erweitert werden.
Jörg Halisch/dpa. picture alliance/dpa

Streuobstwiese, Hecken und eine Allee: Simmern hat für die große Pflanzaktion im Herbst einiges geplant. Welche Arten gepflanzt werden sollen und was diese besonders macht.

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Bei einer großen Pflanzaktion rund um das Neubaugebiet „Am Simmersee“ will Simmern im Herbst mehr als 2000 neue Bäume und Sträucher in die Erde setzen. Darunter Wildbirnen, Ebereschen, Wildäpfel, Wildkirschen, Walnussbäume, Vogelkirschen, Haselnusssträucher, Schwarzdorne, Gemeine Schneebälle, Rote Hartriegel, Feldahorne, Hainbuchen, Winterlinden, Stieleichen und Mehlbeeren.

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