Alles rund um den Marktplatz Pfingstkirmes in Kastellaun: Vier Tage volles Programm Annalena Bischoff 20.05.2026, 16:00 Uhr

i Der Autoscooter wird auch bei der diesjährigen Pfingstkirmes auf dem Marktplatz in Kastellaun für viel Spaß und Adrenalin sorgen. Thomas Torkler

Autoscooter, Bandauftritte und Hunsrücker Spezialitäten: Die Kastellauner Pfingstkirmes lockt am Wochenende zahlreiche Besucher auf das Festgelände rund um den Marktplatz. Auch 2026 ist das Programm wieder vielfältig.

Fahrspaß, Live-Musik und beste Wetteraussichten: In Kastellaun laufen die Vorbereitungen für die beliebte Pfingstkirmes auf Hochtouren. Von Freitag bis Montag, 22. bis 25. Mai, verwandelt sich der Bereich rund um den Marktplatz wieder in einen Rummelplatz mit Fahrgeschäften, Spielständen, Musikprogramm und kulinarischem Angebot.







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