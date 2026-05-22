Nach zehn Jahren im Amt Pfarrer Christian Adams verlässt Emmelshausen Lara Kempf 22.05.2026, 17:00 Uhr

i Pfarrer Christian Adams verlässt die Pfarrei Vorderhunsrück St. Hildegard Ende Juni. Dann ist die Stelle dort erst einmal vakant. Lara Kempf

Seit 2015 ist Christian Adams Pfarrer in der Pfarrei St. Hildegard. Nun will er sich verändern und geht aus Emmelshausen weg. Wie er auf die vergangenen zehn Jahre zurückblickt und was ihm besonders in Erinnerung bleibt.

Taufe, Erstkommunion, Hochzeit und Beerdigung: Mehr als zehn Jahre wirkte Christian Adams als Pfarrer in der Pfarrei Vorderhunsrück St. Hildegard in Emmelshausen. Nun hat sich der 45-Jährige entschieden, die Gemeinde zu verlassen. Ende Juni kehrt er dem Rhein-Hunsrück-Kreis den Rücken.







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