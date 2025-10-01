Franz Müller stellt Studie vor Pfälzer präsentiert Leitbild für Tourismus in Boppard 01.10.2025, 10:00 Uhr

i Die Rheinallee ist das Aushängeschild der Stadt Boppard. Philipp Lauer

Wie soll sich der Tourismus in der Perle am Rhein strategisch weiterentwickeln? Für diese Frage holte sich die Stadt Boppard nun Expertise aus der Pfalz. Franz Müller entwickelte ein neues touristisches Leitbild und stellte es vor.

Ausführlich vorgestellt hat Franz Müller das neue touristische Leitbild für die Stadt Boppard. Die Studie stelle eine wichtige Grundlage dar, um die Perle am Rhein touristisch zukunftsfähig aufzustellen, heißt es von der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung dazu.







