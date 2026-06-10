Peter Andreas Staub, Psychotherapeut und Vorstandsmitglied der KV sowie der LPK, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sich die Sparpläne der Krankenkassen auf die bereits heute schlechte Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis auswirken könnten.
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„Die Versorgung mit ambulanter Psychotherapie im Rhein-Hunsrück-Kreis ist weiterhin prekär, sie hat sich in den vergangenen Jahren nicht verändert“, sagt Peter Andreas Staub. Er ist selbst Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und Mitglied im Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) sowie der Landespsychotherapeutenkammer (LPK RLP).