Psychotherapie Rhein-Hunsrück Peter A. Staub: Jeder vierte Termin könnte wegfallen Philipp Lauer 10.06.2026, 14:00 Uhr

i Wer in Rheinland-Pfalz einen Therapieplatz braucht, muss mitunter lange warten. Doch wie angespannt ist die Situation wirklich? Christin Klose/ dpa. picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose

Peter Andreas Staub, Psychotherapeut und Vorstandsmitglied der KV sowie der LPK, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sich die Sparpläne der Krankenkassen auf die bereits heute schlechte Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis auswirken könnten.

„Die Versorgung mit ambulanter Psychotherapie im Rhein-Hunsrück-Kreis ist weiterhin prekär, sie hat sich in den vergangenen Jahren nicht verändert“, sagt Peter Andreas Staub. Er ist selbst Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und Mitglied im Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) sowie der Landespsychotherapeutenkammer (LPK RLP).







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