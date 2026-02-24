Kandidaten im Wahlkreis 23 Pestemer: Illegal hohe Mieten konsequent verfolgen 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Richard Pestemer tritt im Wahlkreis 23 (Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg) für die Partei Die Linke an. Max Pestemer

Linken-Bewerber im Wahlkreis 23 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Richard Pestemer tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 23 – Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück) für die Partei Die Linke an.







Artikel teilen

Artikel teilen