Suchaktion ohne Erfolg Person im Rhein bei Hirzenach gemeldet: Wohl Fehlalarm Johannes Kirsch 20.08.2026, 12:30 Uhr

i Feuerwehr, Polizei und DLRG rückten am Mittwochnachmittag, 19. August, aus, weil eine im Rhein treibende Person zwischen Hirzenach und Kestert gemeldet worden war. Werner Klein

Gerade der niedrige Wasserstand am Rhein mag dazu verleiten, die Gefahr des Wassers und der Strömung zu unterschätzen. Immer wieder lockt es Menschen in den Fluss. Im Bereich der Ortslage Hirzenach kam es am Mittwoch zu einem entsprechenden Alarm.

Das Aufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Wasserschutzpolizei und DLRG war groß. Am Ende war die Suche nach einer Person im Rhein bei Hirzenach aber erfolglos. Gegen 15.15 Uhr wurden die Einsatzstellen am Mittwoch, 19. August, alarmiert, weil ein Mensch im Rhein gesichtet worden sei.







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