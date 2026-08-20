Gerade der niedrige Wasserstand am Rhein mag dazu verleiten, die Gefahr des Wassers und der Strömung zu unterschätzen. Immer wieder lockt es Menschen in den Fluss. Im Bereich der Ortslage Hirzenach kam es am Mittwoch zu einem entsprechenden Alarm.
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Das Aufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Wasserschutzpolizei und DLRG war groß. Am Ende war die Suche nach einer Person im Rhein bei Hirzenach aber erfolglos. Gegen 15.15 Uhr wurden die Einsatzstellen am Mittwoch, 19. August, alarmiert, weil ein Mensch im Rhein gesichtet worden sei.