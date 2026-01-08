Fit werden nach den Feiertagen Patrick Klein aus Gondershausen gibt Trainingstipps Lara Kempf 08.01.2026, 15:30 Uhr

i Symbolbild: Um wieder fit zu werden, sollte man das Training langsam angehen lassen. Marius Becker/dpa. picture alliance/dpa

Fettiges Essen und süße Versuchungen – in der Weihnachtszeit haben es sich viele Menschen so richtig gut gehen lassen. Wie man sich mit einfachen Techniken schnell wieder fit macht, erklärt Fitnessexperte Patrick Klein.

Gans, Kartoffelsalat und Spekulatius: An den Weihnachtsfeiertagen wurde bei vielen Menschen ordentlich geschlemmt. Doch wie wird man nach der gemütlichen Zeit des Jahres wieder fit und integriert mehr Bewegung in den Alltag? Fitnesstrainer Patrick Klein aus Gondershausen gibt Tipps, wie es klappt mit dem Einstieg ins Training.







Artikel teilen

Artikel teilen