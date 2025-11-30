Paten-Abend für Friedrich Karl Ströher in Simmern

Rund 150 Ölgemälde hat der Hunsrückmaler Friedrich Karl Ströher hinterlassen – und alle wurden restauriert. Ein Verdienst der Friedrich-Karl-Ströher-Stiftung. Doch es gibt noch mehr zu tun, wie jetzt bei einem Paten-Abend in Simmern deutlich wurde.
Wie bringen wir das Vermächtnis des Hunsrückmalers Friedrich Karl Ströher in die nächste Generation? Die Digitalisierung wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Beim „Paten-Abend“ der Friedrich-Karl-Ströher-Stiftung wurden nicht nur zukünftige Perspektiven besprochen, sondern auch Bildpaten und Förderer gewürdigt und ihnen gedankt.