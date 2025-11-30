Vermächtnis des Hunsrückmalers Paten-Abend für Friedrich Karl Ströher in Simmern Werner Dupuis 30.11.2025, 10:00 Uhr

i Mit großer Akribie hat Manfred Metz das ehemals schwer beschädigte, von Ströher gestaltete Banner des Turngaus Hunsrück restauriert. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Rund 150 Ölgemälde hat der Hunsrückmaler Friedrich Karl Ströher hinterlassen – und alle wurden restauriert. Ein Verdienst der Friedrich-Karl-Ströher-Stiftung. Doch es gibt noch mehr zu tun, wie jetzt bei einem Paten-Abend in Simmern deutlich wurde.

Wie bringen wir das Vermächtnis des Hunsrückmalers Friedrich Karl Ströher in die nächste Generation? Die Digitalisierung wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Beim „Paten-Abend“ der Friedrich-Karl-Ströher-Stiftung wurden nicht nur zukünftige Perspektiven besprochen, sondern auch Bildpaten und Förderer gewürdigt und ihnen gedankt.







