Was brauchen Menschen heute? Und kann Kirche etwas dazu beitragen? Diesen Fragen will der Pastorale Raum Simmern bei einer Versammlung nachgehen, die allen Menschen offensteht.

Was brauchen Menschen heute?“ Und: „Was kann die Kirche dazu beitragen?“ Diesen Fragen möchte der Pastorale Raum Simmern nachgehen. Dazu lädt er alle Menschen – gleich, welchen Glaubens oder gar ungläubig – zu einer Versammlung ein. Diese findet am Samstag, 13. September, von 14 Uhr an im Schloss in Simmern statt. Beendet wird sie mit einem Gottesdienst in der Kirche um 18.30 Uhr.

Seit zum 1. Januar 2023 die neuen Pastoralen Räume errichtet wurden, gilt die Prämisse, regelmäßig Synodalversammlungen abzuhalten. „Aber wie machen wir die erste Versammlung?“ Diese Frage habe Vorstand, Rat und Leitungsteam umgetrieben, berichtet Stefan Godderis, Mitglied des Leitungsteams. Statt ein fertiges Programm vorzulegen, wollten sie lieber mit den Menschen überlegen, was diese brauchen. „Wenn sie spüren, dass sie Kirche wirklich gestalten können, kommen wir auf einen guten Weg“, ist Godderis sicher. Dazu gehöre auch, neue Mitglieder in den Rat des Pastoralen Raums aufzunehmen. Derzeit bestehe dieser aus 16 Mitgliedern, neun weitere könnten noch hinzugewählt werden. „Wir wollen Mitglieder nicht nur aus dem kirchlichen Binnenkreis“, macht er deutlich. Die Wahl stehe allen Menschen offen – und solle bei dem Treffen ebenfalls durchgeführt werden.

„Wir wollen hören und zuhören“, sagt Günther Greb, Vorsitzender des Ratsvorstands. Er hoffe so auf mehr Bewusstsein dafür, dass alle Menschen Kirche sind. „,Wir sind Kirche’ ist ein wichtiger Perspektivwechsel zur Annahme: ,Kirche sind die anderen’“, sagt er. Dazu gehörten etwa Menschen und Gruppierungen, die sich engagierten – sei es in der Entwicklungs- oder Flüchtlingshilfe oder im Umweltschutz. „All diese Leute vor Ort sind Kirche, auch wenn sie es selbst vielleicht nicht so wahrnehmen“, findet Greb. Durch sie wolle der Pastorale Raum seinen Blickwinkel erweitern und eine Antwort finden auf die Frage: „Wie können wir (wieder) Kirche sein für die Menschen?“

Nun hoffen Greb und Godderis auf eine rege Teilnahme von Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. So offen sie für die Vorschläge aus der Bevölkerung sind, so offen gestalten sie auch das Treffen. „Es soll eine freie Themenfindung geben, im Anschluss können sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen zu diesen Themen austauschen“, erklärt Godderis. Zu Themen, mit denen sich der Rat dann beschäftigen wird. „Wir wollen das, was kommt, ernst nehmen. Und wir sind gespannt, was kommt“, sagt er. Greb ist dabei besonders wichtig zu betonen: „Wir haben nicht vor, für den Aktenordner zu arbeiten“. Das sei kein demokratisches Spielchen.

Sie wollen möglichst viele Wünsche und Probleme zusammentragen und hören, was es bereits an Vernetzung gibt oder wer sich an einer neuen Form der Kirche beteiligen würde. „Wir sind guter Hoffnung, dass sich eine Eigendynamik entwickelt, wenn die Teilnehmer merken, dass sie ernstgenommen werden“, ist Greb sicher. Auf diese Weise will der Pastorale Raum wegkommen davon, bloße Angebote zu machen. Er will zum Mitgestalten einladen.