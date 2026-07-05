Nach Stadtratsbeschluss Parkplatz, Vorhof, Parks: St. Goar zahlt für Buga drauf Marta Fröhlich 05.07.2026, 16:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Falko Hönisch zeigt ein 3D-Modell der Burg Rheinfels. Diese soll eine zentrale Spielstätte der Bundesgartenschau 2029 werden. Marta Fröhlich. marta

Die Idee war gut: Nicht nur die innere Burg Rheinfels soll zur Buga aufblühen. Auch Parkplätze, Vorhof und Reusche- und Lindnerpark sollen für die Schau schick werden. Nun zahlt die Stadt dafür. Was das für die Haushaltskasse bedeutet.

Die Burg Rheinfels soll einer der Hauptspielorte der Bundesgartenschau 2029 werden. Dafür soll nicht nur die Burg selbst, sondern auch ihr Umfeld fit gemacht werden, darunter der Reusche- und Lindnerpark als Verbindungen zwischen Stadt und Burg, aber auch der Parkplatz vor der Burg sowie die Vorfläche zum Burghof.







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