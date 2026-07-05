Die Idee war gut: Nicht nur die innere Burg Rheinfels soll zur Buga aufblühen. Auch Parkplätze, Vorhof und Reusche- und Lindnerpark sollen für die Schau schick werden. Nun zahlt die Stadt dafür. Was das für die Haushaltskasse bedeutet.
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Die Burg Rheinfels soll einer der Hauptspielorte der Bundesgartenschau 2029 werden. Dafür soll nicht nur die Burg selbst, sondern auch ihr Umfeld fit gemacht werden, darunter der Reusche- und Lindnerpark als Verbindungen zwischen Stadt und Burg, aber auch der Parkplatz vor der Burg sowie die Vorfläche zum Burghof.