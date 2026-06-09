Sanierung in Rheinböllen Parkplatz am Gemeindezentrum soll aufgewertet werden Lara Kempf 09.06.2026, 13:00 Uhr

i Der Parkplatz am Gemeindezentrum in Rheinböllen soll modernisiert werden. Werner Dupuis. WernerDupuis

Mehr Grün und breitere Parktaschen: Der Parkplatz am Gemeindezentrum in Rheinböllen hat eine Modernisierung dringend nötig. Dank Fördermitteln aus der Städtebauförderung könnte das Projekt noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Aus Alt mach Neu: In Rheinböllen schreitet die Stadtentwicklung 2026 mit großen Schritten voran. Die Planungen für die Umgestaltung des Marktplatzes und des Goetheparks stehen bereits. Doch auch der Parkplatz am Gemeindezentrum soll neu gestaltet werden – und das vielleicht sogar noch in diesem Jahr.







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